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Царьград

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Новые правила записи на МРТ: Направление от врача не понадобится? Объясняем нюансы

Новые правила записи на МРТ: Направление от врача не понадобится? Объясняем нюансы

В России разрешат записываться на МРТ без направления врача.С 1 сентября в России вступают в силу обновлённые нормы, регулирующие рентгенологические обследования.

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