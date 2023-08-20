Рогов: под Ореховым погиб воевавший в рядах ВСУ актер Алексей Хильский

Аргументы неделиВоенное делоПодписатьсяРогов: под Ореховым погиб воевавший в рядах ВСУ актер Алексей ХильскийПод городом Ореховым Запорожский области погиб актер Алексей Хильский, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииEEdДерьмо самоуничтожается и это хорошо!Ответить13 час.Ольга ДудароваА это кто вообще?Ответить12 час.Анфиса ИвановаНэ за цапову душу виддав свое жыття... За вшивого Зечку! Так хотел он - это его выбор: жизнь или смерть. Смерть пошла ему навстречу, раскину свои " добрые лапки".Ответить10 час.
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