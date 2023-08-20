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Рогов: под Ореховым погиб воевавший в рядах ВСУ актер Алексей Хильский

Рогов: под Ореховым погиб воевавший в рядах ВСУ актер Алексей Хильский

Под городом Ореховым Запорожский области погиб актер Алексей Хильский, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины.

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Ed
Дерьмо самоуничтожается и это хорошо!
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