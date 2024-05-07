Фестиваль «У Победы наши лица, у Победы нет границ!» прошёл в Нижнем Новгороде

Почти 1200 человек съехались со всей области, чтобы вместе отметить грядущий День Победы. Детей и внуков тех, кто воевал и приближал великий день в тылу своим трудом, собрал праздничный фестиваль «У Победы наши лица, у Победы нет границ!».