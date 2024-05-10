Отставка Пашиняна отменяется? Оппозиция Армении столкнулась с 2 нерешёнными вопросами

Политолог Андрей Арешев усомнился в отставке премьера Армении. Во-первых, Пашинян сам не пойдёт на этот шаг, во-вторых, не стоит забывать о проблеме нехватке голосов9 мая на главной площади Армении прошёл многотысячный митинг.