Эксперт Смирнов объяснил, почему поход в Гималаи стал для альпинистов смертельным

Тела погибших до сих пор не удается эвакуировать из-за неблагоприятных погодных условий на горе Дхаулагири Тела альпинистов, погибших в Гималаях, до сих пор не удаётся эвакуировать из-за неблагоприятных погодных условий на горе Дхаулагири.
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