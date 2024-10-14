Эксперт Смирнов объяснил, почему поход в Гималаи стал для альпинистов смертельным

Тела погибших до сих пор не удается эвакуировать из-за неблагоприятных погодных условий на горе Дхаулагири Тела альпинистов, погибших в Гималаях, до сих пор не удаётся эвакуировать из-за неблагоприятных погодных условий на горе Дхаулагири.