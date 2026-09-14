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Клуб "Женские секреты"

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Никакой белой муки и сахара: готовлю любимый морковно-овсяный пирог за 15 минут прямо в форме

Никакой белой муки и сахара: готовлю любимый морковно-овсяный пирог за 15 минут прямо в форме

Как создать простую домашнюю выпечку, в которой бы сочетался приятный аромат, мягкая текстура и легкая естественная сладость? Такой пирог уже существует, он готовится из овсянки и морковки.

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