Украине предрекли новый «майдан»: главное за сутки

МОСКВА, 20 ноября, ФедералПресс. Политолог Кость Бондаренко заявил о возможности нового «майдана» на Украине, рейтинг Байдена рухнул из-за поддержки Израиля, а на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей.
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