Станислав Садал...
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Станислав Садальский

14 152 подписчика

Урок от Лены Лениной скромным девушкам: как защититься от хамства.

Урок от Лены Лениной скромным девушкам: как защититься от хамства.

Если вас оскорбляет мужчина, просто улыбнитесь и ласково произнесите:«У Вас, наверное, член короткий, раз язык такой длинный!»))).

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