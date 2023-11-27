Baza: «Мисс Москва» Семеренко заплатила более 1 млн руб. за победу в «Мисс Мира»

Победительница конкурса «Мисс Москва» в 2018 году Алеся Семеренко заплатила больше миллиона рублей кастинг-директору Антону Парамонову за якобы призовое место на «Мисс Мира», однако мужчина пропал, когда получил деньги.
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