В России предложили снизить возраст выхода на пенсию для сотрудников АПК

В России предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса. Как выяснили «Известия», такой законопроект сегодня внесет в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду».
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