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Как умирает великая империя

Как умирает великая империя

﻿﻿Испания была огромной империей с территориями по всему миру. Вся Центральная Америка, Флорида, Калифорния, Куба, Южная Америка, за исключением Бразилии, Парагвая и Филиппин, наконец-то здесь и Неаполь и Сицилия.

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