Как умирает великая империя

Испания была огромной империей с территориями по всему миру. Вся Центральная Америка, Флорида, Калифорния, Куба, Южная Америка, за исключением Бразилии, Парагвая и Филиппин, наконец-то здесь и Неаполь и Сицилия.
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