Как умирает великая империя

﻿﻿Испания была огромной империей с территориями по всему миру. Вся Центральная Америка, Флорида, Калифорния, Куба, Южная Америка, за исключением Бразилии, Парагвая и Филиппин, наконец-то здесь и Неаполь и Сицилия.