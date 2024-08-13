Белоусову показали изделия малых предприятий, разработанные для фронта

Поставляемые на фронт разработки нескольких гражданских малых предприятий и инициативных граждан показали министру обороны России Андрею Белоусову на форуме «Армия-2024», 13 августа сообщило Министерство обороны России.
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