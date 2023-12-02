10 самых опасных для человека собак

Есть много факторов, которые играют определенную роль в реальной «опасности» собаки для человека. Почти каждый заводчик имеет свою собственную точку зрения по этому вопросу: кто-то не видит проблем в излишней агрессивности, поскольку порода прекрасно поддается дрессировке, а кто-то склонен считать опасным даже добрейшую в мире собаку.
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