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Чумаков пытается обелиться после некрасивых слов о Ковальчук: «Никогда не обращайте внимания на идиотов. Их так много!»

Чумаков пытается обелиться после некрасивых слов о Ковальчук: «Никогда не обращайте внимания на идиотов. Их так много!»

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук оказались в центре скандала после того, как дали интервью Светлане Бондарчук.

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