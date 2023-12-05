Какими новогодними событиями удивит Петербург в первую неделю зимы

В Северной столице декабрь вступил в свои законные права. За окнами петербуржцев царит настоящая русская зима, которая всем своим видом напоминает гостям и жителям города о приближении долгожданных новогодних праздников.
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