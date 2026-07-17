Врач показал лицо женщины с нитями наружу после неудачной подтяжки

Пластический хирург Соломон Абрамян показал лицо женщины с нитями наружу после неудачной подтяжки. Ролик врач опубликовал на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с никнеймом dr.
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