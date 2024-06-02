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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голы Тарасенко выводили в финал 2 разные команды НХЛ. Он 6-й игрок с таким достижением

Форвард стал шестым игроком в истории НХЛ, кому покорилось подобное достижение. Ранее Тарасенко забил победный гол в ворота «Рейнджерс» (2:1, 4-2) в 6-м матче серии и вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли.

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