Бывший советник главы ДНР о сроках завершения СВО и новых локальных конфликтах: «Мир вошел в полосу войн»

Когда завершится спецоперация на Украине, что можно будет назвать победой России в ней и почему нужно быть готовым к новому военному конфликту, даже если Россия напрямую не будет в нем участвовать? В кулуарах первой конференции международного «Клуба народного единства» на эти вопросы ответил сопредседатель клуба, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков.