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Посол США в Израиле: пилот самолета Flydubai мог действовать по указу извне

Посол США в Израиле: пилот самолета Flydubai мог действовать по указу извне

Jens Büttner/dpa/TASS Вашингтон не исключает, что пилот самолета Flydubai, совершившего 30 сентября экстренную посадку на пути из Дубая в Тель-Авив, мог выполнить указание зарубежной организации.

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