Врач Барышникова: резь в глазах и двоение могут указывать на скрытое косоглазие

Вечерняя резь в глазах, расплывающийся текст, двоение, тяжесть в глазах — часто эти симптомы списывают на усталость от экранов, однако на деле в каждом третьем случае они говорят о скрытом косоглазии или гетерофории, рассказала офтальмолог Института Миопии Дарья Барышникова.