В библиотеке на Планерной воссоздают оптические иллюзии

У библиотекаря Валерии Менг из Северного Тушина необычное хобби. Режиссёр мультипликации по профессии, она коллекционирует старинные устройства, которые в XVII-XIX веках применялись для создания оптических иллюзий: волшебные фонари, праксинотропы, зоотропы, фена кисти скопы… Некоторые из них она делает сама.
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