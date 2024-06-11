В библиотеке на Планерной воссоздают оптические иллюзии

У библиотекаря Валерии Менг из Северного Тушина необычное хобби. Режиссёр мультипликации по профессии, она коллекционирует старинные устройства, которые в XVII-XIX веках применялись для создания оптических иллюзий: волшебные фонари, праксинотропы, зоотропы, фена кисти скопы… Некоторые из них она делает сама.