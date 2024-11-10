Павлова: Оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде был лишней структурой

Упразднение Правительством РФ Организационного комитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм — это желание устранить структуры с дублирующими полномочиями и шаг по консолидации управления.
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