Павлова: Оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде был лишней структурой

ВМ

Владимир Моргунов

"Очисток" и "подочисток"пруд- пруди. Но, когда Валиеву съели заживо, где были эти "комитеты и отделы" ??? ПРОГНУЛИСЬ ПОД ДЯДЮ СЭМА-ВОТ ГДЕ БЫЛИ !!!