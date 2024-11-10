НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

27 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Константинович
    В Большереченском районе Омской области волонтёры шьют, вяжут различные накидки, носки, маскировочные сетки, покупают...«Пока здоровье ес...
  • Владимир Моргунов
    "Очисток" и "подочисток"пруд- пруди. Но, когда Валиеву съели заживо, где были эти "комитеты и отделы" ??? ПРОГНУЛИСЬ ...Павлова: Оргкомит...
  • Нина Попова
    А работать не пробовали? Какая польза обществу, государству от этих чтецов?«Когда живешь эти...

Павлова: Оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде был лишней структурой

Павлова: Оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде был лишней структурой

Упразднение Правительством РФ Организационного комитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм — это желание устранить структуры с дублирующими полномочиями и шаг по консолидации управления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
&quot;Очисток&quot; и &quot;подочисток&quot;пруд- пруди. Но, когда Валиеву съели заживо, где были эти &quot;комитеты и отделы&quot; ??? ПРОГНУЛИСЬ ПОД ДЯДЮ СЭМА-ВОТ ГДЕ БЫЛИ !!!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх