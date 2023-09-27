Корабль "Союз МС-23" с Прокопьевым, Петелиным и Рубио отстыковался от МКС

Корабль "Союз МС-23" с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и астронавтом Фрэнком Рубио отстыковался от узлового модуля "Причал" Международной космической станции (МКС), передает Роскосмос.
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