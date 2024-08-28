Американист Дудаков: Трамп понимает, что растет угроза третьей мировой войны

Политолог-американист Малек Дудаков убеждён, что бывший президент США Дональд Трамп — прагматичный человек, который понимает, что из-за вторжения ВСУ в Курскую область возрастает угроза третьей мировой войны.
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