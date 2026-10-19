Воронежский клуб забил два мяча в Самаре и одержал первую победу в текущем розыгрыше чемпионата России, набрав шесть очков.
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