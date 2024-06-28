Альфа-самцы: почему они больше не интересуют женщин

Смысл термина «альфа-самец», наверное, понятен многим. В первобытном обществе такими являлись более развитые в физическом плане мужчины, которые могли и защитить, и с охоты с пустыми руками не возвращались.
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