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Экс-депутат Заксобрания Омской области приговорён к 16 годам колонии за махинации с тарифами на газ

Экс-депутат Заксобрания Омской области приговорён к 16 годам колонии за махинации с тарифами на газ

Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при формировании тарифов на транспортировку газа в Омской области, организатором преступления признан бывший депутат Законодательного собрания региона Сергей Калинин.

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