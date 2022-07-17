Экс-депутат Заксобрания Омской области приговорён к 16 годам колонии за махинации с тарифами на газ

Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при формировании тарифов на транспортировку газа в Омской области, организатором преступления признан бывший депутат Законодательного собрания региона Сергей Калинин.
Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при формировании тарифов на транспортировку газа в Омской области, организатором преступления признан бывший депутат Законодательного собрания региона Сергей Калинин.
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