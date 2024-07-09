Бастрыкин потребовал доклад о травмировании детей в пермском экстрим-парке

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о результатах проверки инцидента в пермском экстрим-парке, где травмировались двое подростков.
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