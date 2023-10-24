Министр энергетики Израиля: Мы участвуем в третьей мировой войне - против радикального ислама

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Военное обозрение

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Если кто то сомневается в исчезновении Израильского государства, то вспомните историю и поймете, изгоями евреи будут вновь. Но как и ранее они потянутся в хохлостан и к панам. Будет пановееврейскохохлятское государство. Но теперь учитывая военные возможности панов они двинут сообща в европу и как во времена Гитлера те капитулируют в течение максимум месяца. Подчинят экономику и переведут ее на военные рельсы, будут финансироваться англосаксами и жидомасонами и пойдут на Россию им для сохранения влияния нужны природные ресурс, которых в европе нат. Так что история возвращается и опять будут уничтожать евреев во всем мире, но это не геноцидом будет, а расплатой за свои деяния по отношению к другим народом...
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