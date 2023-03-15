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Нурберген Шарипов о своих планах: «Если выиграю, пойду в PFL, Bellator или UFC»

Казахстанский боец Нурберген Шарипов в интервью «Проспорт» поделился своими планами: «Иншалла, если этот бой выиграю, то хочу поехать в США.

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