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В Кемеровской области трамвай наехал на женщину

В Кемеровской области трамвай наехал на женщину

О ЧП информировали в СУ СК РФ по Кемеровской области, передает корреспондент УтроNews. Согласно приведенным данным, на проспекте Кузнецком водитель трамвая совершил наезд на женщину, находившуюся в непосредственной близости от трамвайных путей.

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