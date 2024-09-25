В Кемеровской области трамвай наехал на женщину

О ЧП информировали в СУ СК РФ по Кемеровской области, передает корреспондент УтроNews. Согласно приведенным данным, на проспекте Кузнецком водитель трамвая совершил наезд на женщину, находившуюся в непосредственной близости от трамвайных путей.