Медведев, Александрова, Джокович: кто и когда играет сегодня на US Open

Вечером 30 августа на US Open стартуют матчи первого круга в мужском ﻿и женском одиночных разрядах. На корт выйдут россияне Даниил Медведев, ﻿Полина Яценко и Екатерина Александрова, а также серб Новак Джокович, американка Винус Уильямс и другие.