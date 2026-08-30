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Медведев, Александрова, Джокович: кто и когда играет сегодня на US Open

Медведев, Александрова, Джокович: кто и когда играет сегодня на US Open

Вечером 30 августа на US Open стартуют матчи первого круга в мужском ﻿и женском одиночных разрядах. На корт выйдут россияне Даниил Медведев, ﻿Полина Яценко и Екатерина Александрова, а также серб Новак Джокович, американка Винус Уильямс и другие.

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