Певица Чичерина назвала музыкантов группы «Би-2» «обычными чмошниками»

Российская рок-певица Юлия Чичерина, известная своей патриотической позицией приняла участие в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия», в ходе которой резко высказалась о коллегах по цеху из группы «Би-2».
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