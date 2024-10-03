Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Александр Ляхов
    Это вы слишком радикально утверждаете, что США Израиль не бросят. Всё по простой логике "Я тебя породил я тебя и убью...Метафизика войны-...
  • Галина Скрипник
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Иран предупредил - это было "показательное выступление". Если Израиль ответит - прилетит не по-детски. Купол не такой уж и Железный

Иран предупредил - это было "показательное выступление". Если Израиль ответит - прилетит не по-детски. Купол не такой уж и Железный

Если кто, не дай Бог, ещё не в курсе, вчера Иран выпустил по Израилю до 500 ракет. По сообщению из разных источников, 80% из них достигли целей.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
правильно,разогнать жидов с б.востока ,пусть бегут на окраину и создают свой каганат.Так что-ли?
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
БРАВО ИРАН....так держать...
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10 час.
m
mikmik
Все современное обострение на Ближнем Востоке началось со зверского нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Самое возмутительное, что Израиль посмел защищаться. Это просто непереносимо для всего мира, который за все хорошее и против всего плохого. Как это - евреи защищаются? Не сметь! Вас убивают, а вы должны терпеть и каяться! Ведь евреи априори виновны во всем от гибели Помпеи до взрыва Северных потоков. Только нужно учесть - падет Израиль - очень быстро увидите намаз на Красной площади.
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9 час.

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