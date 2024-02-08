Он удалился от нас на 24 млрд км и теперь, возможно, потерян. Учёные NASA считают чудом возможность восстановить контроль над зондом Voyager 1

Космический аппарат Voyager 1 («Вояджер-1»), возможно, уже окончательно утерян для NASA. В конце прошлого года на аппарате случился сбой, из-за которого зонд стал отправлять на Землю лишь «двоичную тарабарщину».
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