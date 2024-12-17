На что ориентироваться в оценке публичных IT-компаний

На российском фондовом рынке растет аппетит к акциям высокотехнологичных компаний. Этот тренд обусловлен структурными изменениями во внутренней экономике страны и стремлением инвесторов получить доступ к инновационным секторам, которые способны выигрывать от этих изменений и генерировать высокий рост бизнеса.
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