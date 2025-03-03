Страсти по Африканскому корпусу. Сирия, Судан, Чад, Ливия

Грядущее создание ПМТО в Судане, надежда на положительное разрешение для России вопроса с военной базой в Сирии сохраняет за нами возможность вести Большую игру на Ближнем востоке, в Магрибе и Сахеле, расширяя там военное присутствие.
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