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Военное обозрение

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Страсти по Африканскому корпусу. Сирия, Судан, Чад, Ливия

Страсти по Африканскому корпусу. Сирия, Судан, Чад, Ливия

Грядущее создание ПМТО в Судане, надежда на положительное разрешение для России вопроса с военной базой в Сирии сохраняет за нами возможность вести Большую игру на Ближнем востоке, в Магрибе и Сахеле, расширяя там военное присутствие.

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