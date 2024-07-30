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«Реал» выделил Мбаппе роскошный электромобиль, но у француза нет водительских прав

«Реал» выделил Мбаппе роскошный электромобиль, но у француза нет водительских прав

Знаменитый нападающий Килиан Мбаппе сможет ездить по Мадриду только на пассажирском сиденье. После перехода Мбаппе в «Реал» из «ПСЖ», немецкая компания BMW, являющаяся спонсором «Королевского клуба», бесплатно предоставила футболисту электромобиль топ-класса i7 M70 xDrive мощностью 660 лошадиных сил.

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