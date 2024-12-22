Стало известно, что спасло экипаж рухнувшего на Камчатке самолёта

Пострадавших пилотов и пассажира доставили в больницу. Они остались живы благодаря "топливному ведру"Сегодня, 22 декабря в 5 часов утра по московскому времени, Росавиация обнаружила в районе горы Тундровая рухнувший самолёт Ан-2.