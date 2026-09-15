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Пострадавших в ДТП на М-8 продолжают лечить в больницах Архангельска

Пострадавших в ДТП на М-8 продолжают лечить в больницах Архангельска

13-летнего Пашу Михайлова готовят к выписке, двое пациентов остаются в реанимации.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский навестил в больницах Архангельска пострадавших в смертельном ДТП на трассе М-8 «Холмогоры».

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