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Бестемьянова о Горбачевой: «Огромное облегчение, что девочка нашлась, мысли были ужасные. С другой стороны, не хотим ли мы как‑то воззвать к родителям?»

Ранее 16-летняя Горбачева пропала в Москве. Накануне вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.

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