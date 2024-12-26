«Россия – самая атакуемая страна мира»: эксперты о киберугрозах года уходящего и 2025-го

Как кибермошенники чаще всего атаковали жителей Татарстана в этом году? Какие новые способы обмана изобрели злоумышленники и каких киберугроз стоит опасаться в году наступающем? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответили эксперты «Лаборатории Касперского».
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