«Россия – самая атакуемая страна мира»: эксперты о киберугрозах года уходящего и 2025-го

Как кибермошенники чаще всего атаковали жителей Татарстана в этом году? Какие новые способы обмана изобрели злоумышленники и каких киберугроз стоит опасаться в году наступающем? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответили эксперты «Лаборатории Касперского».