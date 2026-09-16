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В МИД РФ высказались о матче «Зенита» с «Шанхай Шэньхуа» в Китае: плодотворно развивает сотрудничество

В МИД РФ высказались о матче «Зенита» с «Шанхай Шэньхуа» в Китае: плодотворно развивает сотрудничество

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о проведении товарищеского матча в Китае между «Шанхай Шэньхуа» и «Зенитом».

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