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Меладзе наплевал на правила во время визита в Россию — потерял страх

Меладзе наплевал на правила во время визита в Россию — потерял страх

Артист становится все смелее с каждым новым приездом. Валерий Меладзе Anatoly Lomohov/Russian LookПевец Валерий Меладзе во время своего последнего визита в Москву «нахватал» штрафы за превышение скорости.

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