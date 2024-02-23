Чувствовал себя хорошо, улыбался, ни на что не жаловался: в туалете детсада нашли труп одного из родителей

Трагедией закончился спортивный праздник в одном из детских садов петербургского Парголово. На следующий день после мероприятия в туалете учреждения обнаружили труп мужчины — одного из родителей воспитанников, передает 78.
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