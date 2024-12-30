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Теряют всё и становятся преступниками: жертвы украинских мошенников приходят в себя только в суде

Теряют всё и становятся преступниками: жертвы украинских мошенников приходят в себя только в суде

Эксперт рассказал, что многие жертвы украинских телефонных мошенников осознают, что совершили преступление только оказавшись на скамье подсудимых.

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