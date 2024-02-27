В Крыму уточнили сумму ущерба бюджету от энергоблокады

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов рассказал о подготовке рабочей группой парламента документов по нанесенному Украиной ущербу бюджетной системе Крыма в результате энергетической блокады полуострова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии