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В Крыму уточнили сумму ущерба бюджету от энергоблокады

В Крыму уточнили сумму ущерба бюджету от энергоблокады

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов рассказал о подготовке рабочей группой парламента документов по нанесенному Украиной ущербу бюджетной системе Крыма в результате энергетической блокады полуострова.

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