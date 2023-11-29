Сына главы Чечни Адама Кадырова назначили куратором батальона Минобороны

Кроме того, Кадыров-младший получил звезду батальона имени шейха Мансура.<strong>16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал «куратором» чеченского батальона имени шейха Мансура, который войдет в структуру Минобороны России.
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