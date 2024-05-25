Водителям назвали пять обязательных проверок автомобиля перед летним сезоном

Перед жарким сезоном автомобилю нужно пройти комплекс проверок. Тогда водители смогут избежать внезапных поломок, сообщил техдиректор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, передает «Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии