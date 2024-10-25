МО: уничтожено семь БПЛА и воздушный шар над тремя регионами РФ и Азовским морем

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 25 октября уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов и воздушный шар Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России и над акваторией Азовского моря.
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